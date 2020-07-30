НАБУ сообщило о подозрении владельцу крупного подрядчика "Укравтодора" по делу Новака (обновлено)

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили владельцу группы дорожных компаний о подозрении в предоставлении экс-руководителю Государственного агентства автомобильных дорог Украины взятки и ее легализации в Польше.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Процессуальное действие выполнено 28 июля в рамках расследования НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы. "Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек", - добавили в бюро.

По данным НАБУ в настоящее время в рамках этого дела объявлено о подозрении пяти лицам - бывшему и.о. председателя "Укравтодора"; двум гражданам Польши; иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора"; бывшему советнику экс-руководителя "Укравтодора" (гражданка Украины).

Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.