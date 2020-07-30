Абромавичус и Коболев поспорили о вариантах решения проблемы Коломойского в "Укрнафте"

Лучшим решением давней проблемы корпоративного управления "Укрнафте", в которой НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция, а Игорю Коломойскому и партнерам порядка 42%, является выкуп ее одним из акционеров или совместная продажу третьему лицу.

Об этом экс-министр экономики, экс-инвестбанкир и гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил на "круглом столе" Киевской школы экономики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не очень понимаю, как с частным акционером вообще можно сосуществовать. Поэтому или вместе продавать этот актив, или выкупать у частного акционера, или частный акционер должен выкупить у государства – это единственные пути решения этого глобальной и очень уже исторической проблемы", – сказал Абромавичус.

Комментируя обвинения в продаже "Укрнафтой" нефти по якобы заниженной цене на биржевом аукционе, экс-министр экономики, в свое время возглавлявший аукционный комитет, признал, что причиной тому является недостаток формулы ценообразования.

"Эта формула работает таким образом, что если есть быстрый рост цен на нефть, то частные акционеры, которые также являются владельцами нефтеперерабатывающего завода, имеют очень серьезный интересе купить очень быстро много нефти, так как есть возможность купить по низкой цене", – пояснил Абромавичус.

Он напомнил, что ему удалось убрать 15% дисконта в этой формуле. В то же время он призвал набсовет "Нафтогаза" больше внимания уделить проблемам в "Укрнафте".

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В свою очередь глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, в свою очередь, назвал возможным решением проблемы корпоративного управления "Укрнафты" ее разделение на частную и государственную часть.

"Успехом для компания "Укрнафта" с точки зрения корпоративного управления в этой конкретной ситуации, учитывая всю сложность отношений, – это разделение активов: разделение на частную часть и частных акционеров и (государственную часть) и государственных акционеров. Потому что я считаю, что в Украине комбинация частного капитала и государственного капитала, как правило, не работает", – сказал глава НАК.

По словам Коболева, это должна быть или частная компания, и тогда никто не должен задавать вопрос, почему частные акционеры зарабатывают на ней деньги, или это должна быть государственная компания, и тогда деньги зарабатывает государство.

Говоря о сложностях продажи нефти "Укрнафты" на аукционах, глава "Нафтогаза" пояснил проблему монопольным положением группы Коломойского на рынке нефтепереработки Украины и фактической невозможностью экспорта.

"Укрнафта" фактически оставлена один на один с единым монопольным переработчиком нефти… Все говорят менеджменту "Укрнафты" – сделайте чудо! Чуда не будет… Дайте возможность продавать нефти по любому направлению: экспортировать, перерабатывать в Украине – откройте менеджменту руки", – сказал Коболев, призвав внести изменения в постановления Кабмина о правилах продажи нефти.