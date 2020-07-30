БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 797 16

Закон Дубинского о валютной ипотеке блокирует взыскание всех долгов в стране, – Минюст

Закон Дубинского о валютной ипотеке блокирует взыскание всех долгов в стране, – Минюст

Принятый Верховной Радой законопроект близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам, поэтому Минюст будет рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому наложить на него вето.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На подпись президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов (а не только долгов подмораторных валютных заемщиков как это можно было бы ожидать, исходя из его названия)", – сообщил Малюська.

"Формулировка проста и убийственна: "Кроме имущества/имущественных прав, указанных в пункте 1 настоящего закона (в этом пункте речь собственно идет о жилье ипотечных заемщиков, – ред.), не может быть принудительно отчуждено без согласия собственника другое имущество (имущественные права), в том числе, по договорам залога/ипотеки или в соответствии с кредитным договором", – пояснил министр.

Малюська отметил, что это сделает невозможным взыскание любого имущества за долги, что кардинально ухудшит бизнес-климат и создаст предпосылки для крупных махинаций.

"Уже почти год воюем в судах относительно толкования слов с другой моратория: "Кроме взыскания денежных средств и товаров, которые были переданы в залог по кредитным договорам", по которым некоторые упорно утверждают, что "переданы в залог..." касается не только "товаров", но и "денежных средств. Что с этим делать – не очень понимаю. Пока будем просить вето на законопроект", – добавил министр.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 июля, в пояснительной записке отмечалось, что его целью является защита ипотечных заемщиков.

Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния на них.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Автор: 

вето (56) закон (1493) іпотека (362) Мін’юст (636) Дубінський Олександр (59) Малюська Денис (74)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+10
Суд обязал ГБР расследовать возможное румынское гражданство "слуги народа" Дубинского. Где результаты ?
показати весь коментар
30.07.2020 14:42 Відповісти
+9
Дубинского в будущем будут судить! и конфискую все! Нужно добиться прихода к власти националистов и не ряженных, а настоящих - идейных! Нужно организовывать новое идейное движение!
показати весь коментар
30.07.2020 15:15 Відповісти
+5
Подождите! Бубон обещает дешевые кредиты и одеовременно дает команду запретить взыскание залогов! Кто то еще сомневается, что вместо живого человека нам подсунули генератор случайных действий?
показати весь коментар
30.07.2020 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суд обязал ГБР расследовать возможное румынское гражданство "слуги народа" Дубинского. Где результаты ?
показати весь коментар
30.07.2020 14:42 Відповісти
там же где и иносраное гражданство хламидии ...
показати весь коментар
30.07.2020 21:18 Відповісти
Как покажут Дубинского, сразу вспоминаю Дыминского. Когда его за убийство посадят в тюрьму? Её уже нет, а он ещё живёт и вроде бы не плохо.
Закон Дубинского о валютной ипотеке блокирует взыскание всех долгов в стране, – Минюст - Цензор.НЕТ 5437
показати весь коментар
30.07.2020 14:50 Відповісти
Дубинского в будущем будут судить! и конфискую все! Нужно добиться прихода к власти националистов и не ряженных, а настоящих - идейных! Нужно организовывать новое идейное движение!
показати весь коментар
30.07.2020 15:15 Відповісти
Шут кредиты дешевые обещает...какой идиот будет давать?
показати весь коментар
30.07.2020 17:36 Відповісти
идиотов хватает.. потом они будут бегать и орать что "они не думали что бубОчко их обманет"
показати весь коментар
30.07.2020 18:02 Відповісти
Так он же о народе заботится! А скоро местные выборы...
показати весь коментар
30.07.2020 18:28 Відповісти
о каком "народе" ? ...дупло хорошо понимает что если начнуть выставлять из домов ипотечных должников то время нелоха пойдёт в лучшем случае на недели ...бездомному и вправду нечего терять
показати весь коментар
30.07.2020 21:22 Відповісти
Подождите! Бубон обещает дешевые кредиты и одеовременно дает команду запретить взыскание залогов! Кто то еще сомневается, что вместо живого человека нам подсунули генератор случайных действий?
показати весь коментар
30.07.2020 18:38 Відповісти
Беня борги не віддає. Дубінеску під нього строчить закон. Логічно.
показати весь коментар
30.07.2020 19:23 Відповісти
Как, дубина ещё не сидит у параши??? Ну это не порядок.
показати весь коментар
30.07.2020 19:30 Відповісти
Да срал на всех нас/вас дубинэску с коломойской колокольни с этим законопроектом.
У него цель одна - освободить своего хозяина Беню от любых долговых проблем и преследований в Украине...
показати весь коментар
30.07.2020 20:58 Відповісти
Долгі отдают труси)
показати весь коментар
30.07.2020 21:40 Відповісти
...а гусары срут стоя
показати весь коментар
31.07.2020 10:35 Відповісти
Неужели кто-то может серьезно относиться к этому персонажу?
показати весь коментар
31.07.2020 00:19 Відповісти
Ну да, надо же только для ростовщиков законы пропихивать.
Когда законом №2478 изнасиловали Гражданский кодекс, да еще и дав ему обратную силу, никто из Минюста не ныл.
показати весь коментар
31.07.2020 10:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 