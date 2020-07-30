Закон Дубинского о валютной ипотеке блокирует взыскание всех долгов в стране, – Минюст

Принятый Верховной Радой законопроект близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам, поэтому Минюст будет рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому наложить на него вето.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На подпись президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов (а не только долгов подмораторных валютных заемщиков как это можно было бы ожидать, исходя из его названия)", – сообщил Малюська.

"Формулировка проста и убийственна: "Кроме имущества/имущественных прав, указанных в пункте 1 настоящего закона (в этом пункте речь собственно идет о жилье ипотечных заемщиков, – ред.), не может быть принудительно отчуждено без согласия собственника другое имущество (имущественные права), в том числе, по договорам залога/ипотеки или в соответствии с кредитным договором", – пояснил министр.

Малюська отметил, что это сделает невозможным взыскание любого имущества за долги, что кардинально ухудшит бизнес-климат и создаст предпосылки для крупных махинаций.

"Уже почти год воюем в судах относительно толкования слов с другой моратория: "Кроме взыскания денежных средств и товаров, которые были переданы в залог по кредитным договорам", по которым некоторые упорно утверждают, что "переданы в залог..." касается не только "товаров", но и "денежных средств. Что с этим делать – не очень понимаю. Пока будем просить вето на законопроект", – добавил министр.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 июля, в пояснительной записке отмечалось, что его целью является защита ипотечных заемщиков.

Ранее Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния на них.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.