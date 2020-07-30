Украина изменит требования к тестированию на коронавирус для въезжающих из стран красной зоны

Правительство Украины приняло новые правила по тестированию граждан Украины и иностранцев, которые прибывают из стран красной зоны.

Изменения предусмотрены постановлением №641 от 22 июля и вступают в силу с 1 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Теперь, если человек не хочет проходить 14-дневную самоизоляцию под контролем приложения "Дий вдома" или обсервацию в специальных учреждениях, он может пройти ПЦР-тест на коронавирус за границей.

Такой тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Если путешественник получил негативный результат, что подтверждает, что он не болен, ему не нужно будет проходить 2-недельный карантин после въезда в Украину.

Ранее власти Украины признавали результаты ПЦР-тестов, которые были проведены только в украинских лабораториях.

С 1 августа также начинает действовать новая классификация распределения стран на красную и зеленую зоны на основании числа новых случаев выявления COVID-19.

В красный список будут вносить государства, где число новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине либо прирост числа заболевших за последние 14 дней превышает аналогичный за предыдущие 14 дней на 30%.

Список стран со значительным распространением COVID-19 будет формироваться Минздравом Украины и обновляться каждые 7 дней.

По приезду из стран красного списка необходимо будет пройти 14-дневную обсервацию, самоизоляцию или предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом, который сделан в лаборатории Украины или зарубежной лаборатории не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

Сейчас зеленый и красный список стран Минздрав Украины формирует на основании числа активных случаев на 100 тыс. населения. К зеленой зоне относятся страны с показателем до 55 случаев, к красной - свыше 55 случаев на 100 тыс. населения.