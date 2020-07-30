Служба здоровья подписала договоры для повышения зарплат врачей "скорой помощи"
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) подписала дополнительные соглашения на увеличение тарифов со всеми 25 центрами экстренной медицинской помощи, после того, как Минздрав внес изменения в паспорт бюджетной программы.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, передает БизнесЦензор.
"29 июля Минздрав внес изменения в паспорт бюджетной программы. И в течение нескольких часов НСЗУ подписала дополнительные соглашения на увеличение тарифов со всеми 25 центрами ЭМП на сумму 1,26 млрд грн. Таким образом, сумма контрактов центров экстренной медицинской помощи с НСЗУ выросла с 4,7 млрд грн до почти 6 млрд грн. Уже сегодня НСЗУ готова принять первые отчеты от учреждений для оплаты по новым тарифам и оплачивать услуги, предоставляемые учреждениями", – сказано в сообщении.
НСЗУ отмечает, что так же в очень быстрый срок заключила договоры с 25 центрами экстренной медицинской помощи на оказание экстренной помощи пациентам, а также на предоставление такой помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.
"Таким образом, общая сумма средств, центры ЭМП получат за предоставление услуг по экстренной помощи – 5,92 млрд грн. На сегодня, за период с апреля по июль НСЗУ уже выплатила центрам ЭМП более 2 млрд грн. А за борьбу с COVID-19 25 центров экстренной медицинской помощи получили более 481,4 млн грн", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) затягивает подписание договоров по финансированию служб экстренной медицинской помощи.
В свою очередь в Национальной службе здоровья назвали причиной задержки с подписанием договором промедление самого Минздрава с внесением изменений в паспорт соответствующей бюджетной программы.
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