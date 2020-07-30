"Укравтодор" планирует отремонтировать 343 км дорог в прифронтовой Луганской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в текущем году начать ремонтные работы на шести участках автодорог в Луганской области.

Об этом в ходе онлайн-конференции "Итоги сезона закупок в дорожной отрасли" сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Кубраков сообщил, что в текущем году госагентство планирует начать ремонтные работы на трассе Северодонецк-Золотое через город Лисичанск. Также в планах ремонт трассы от Старобельска до Новоайдара и от Старобельска до поселка Меловое.

Кроме того, Кубраков отметил, что на стадии подписания находится новый проект со Всемирным банком, который будет касаться еще трех дорог в Луганской области.

В целом "Укравтодор" планирует в текущем году отремонтировать и построить порядка 343 км дорог в Луганской области.

Также в Луганской области подходит к завершению ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк. Данная дорога ведет от КПВВ "Станица Луганская" - единственного пункта пропуска на территории Луганщины - к административному центру области. Общая протяженность маршрута - 128 км, он состоит из четырех участков. Работы проводили сразу три подрядчика: "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", Onur. Открытие дороги запланировано на конец июля.

Согласно итогам тендерных процедур, участок автодороги Т-13-06 Северодонецк-Новоайдар протяженностью 37 км ремонтирует "Автомагистраль-Юг", стоимость работ составляет 640,3 млн грн. Участок в 32 км дороги Н-21 Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк - "Ростдорстрой", стоимость работ - 816, 9 млн грн. Дорогу Т-13-09 Счастье-Широкий на участке длиной в 27 км и 19 км автодороги Р-22 КПП "Красная Таловка" - Луганск ремонтировал Onur, стоимость ремонтов - 473,9 млн грн и 405,6 млн грн.