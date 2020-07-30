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Крупные сети супермаркетов и АЗС запускают услугу снятия наличных на кассе

Крупные сети супермаркетов и АЗС запускают услугу снятия наличных на кассе

С 1 августа услуга "Наличные на кассе" станет доступна в магазинах пяти национальных розничных сетей и АЗС, что позволит покупателям снимать наличные прямо на кассе при оплате покупок платежной картой.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Mastercard, передает БизнесЦензор.

"Mastercard в партнерстве с банками "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль" масштабирует услугу "Наличные на кассе". С 1 августа 2020 года услуга станет доступной на кассах супермаркетов "Сільпо", "Фора", VARUS, а также на АЗС WOG и ОККО", – сказано в сообщении.

Услуга "Наличные на кассе" позволяет получить быстрый доступ к наличным прямо на кассе торговой точки при оплате покупок картой Mastercard любого украинского банка.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Услуга будет доступна на более 90 тыс. POS-терминалов "Приватбанка", "Ощадбанка" и "Райффайзен Банка Аваль" в торговых сетях.

Как сообщалось, с 1 августа в силу вступает постановление Национального банка Украины №59, которое предполагает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и осуществления операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий.

Напомним, в феврале Укрпошта" запустила услугу снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы на сумму до 10 тыс. грн за одну операцию.

Автор: 

Mastercard (102) АЗС (1595) гривня (1575) Fozzy Group (24)


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Ну, худа от такого точно не будет. Спасибо за инфу.
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31.07.2020 09:46 Відповісти
худа не будет, просто на ваших деньгах еще немного покормятся банки и ритейлы. если, конечно, здесь не голый альтруизм.
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31.07.2020 10:03 Відповісти
И зачем такая услуга,нахера это нужно? Просто пыль в глаза пустить,шоб было?
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31.07.2020 10:50 Відповісти
Нахрен тебе вообще деньги?
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31.07.2020 13:07 Відповісти
И даже без комиссии?) Да ладно)
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31.07.2020 12:40 Відповісти
Для непонятливых: кроме комиссии (которая есть или нет непонятно, но скорей всего есть), это дополнительно стимулирует продажи (чтоб снять, нужно что-то купить), а также экономит средства точек продаж на инкассацию (которая тоже стоит денег, % от оборота).
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31.07.2020 13:10 Відповісти

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