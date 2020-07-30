Крупные сети супермаркетов и АЗС запускают услугу снятия наличных на кассе

С 1 августа услуга "Наличные на кассе" станет доступна в магазинах пяти национальных розничных сетей и АЗС, что позволит покупателям снимать наличные прямо на кассе при оплате покупок платежной картой.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Mastercard, передает БизнесЦензор.

"Mastercard в партнерстве с банками "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль" масштабирует услугу "Наличные на кассе". С 1 августа 2020 года услуга станет доступной на кассах супермаркетов "Сільпо", "Фора", VARUS, а также на АЗС WOG и ОККО", – сказано в сообщении.

Услуга "Наличные на кассе" позволяет получить быстрый доступ к наличным прямо на кассе торговой точки при оплате покупок картой Mastercard любого украинского банка.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Услуга будет доступна на более 90 тыс. POS-терминалов "Приватбанка", "Ощадбанка" и "Райффайзен Банка Аваль" в торговых сетях.

Как сообщалось, с 1 августа в силу вступает постановление Национального банка Украины №59, которое предполагает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и осуществления операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий.

Напомним, в феврале Укрпошта" запустила услугу снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы на сумму до 10 тыс. грн за одну операцию.