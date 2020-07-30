Полиция задержала на взятке женщину, влиявшую на решения АМКУ, - Офис генпрокурора (обновлено)

Национальная полиция задержала лицо, имеющее влияние на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), при получении части взятки в размере 600 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает БизнесЦензор.

Дело расследуется по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенным с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, "лицо" требовало 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения АМКУ.

"За "вознаграждение" обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них за нарушение требований действующего законодательства. При получении 600 тыс. грн – первой части неправомерной выгоды лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Позиция АМКУ:

Антимонопольный комитет Украины обращает внимание, что распространенная некоторыми СМИ информация о задержании Национальной полицией Украины сотрудника Комитета не соответствует действительности.

Никаких задержаний сотрудников Комитета правоохранительные органы не проводили. В то же время, Комитет отмечает готовность максимально содействовать проведению расследования, ведь мы как никто другой заинтересованы в обеспечении справедливости и наказании преступника, если его вина будет доказана.