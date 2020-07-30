Полиция задержала на взятке женщину, влиявшую на решения АМКУ, - Офис генпрокурора (обновлено)
Национальная полиция задержала лицо, имеющее влияние на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), при получении части взятки в размере 600 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает БизнесЦензор.
Дело расследуется по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенным с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
По данным следствия, "лицо" требовало 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения АМКУ.
"За "вознаграждение" обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них за нарушение требований действующего законодательства. При получении 600 тыс. грн – первой части неправомерной выгоды лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.
Позиция АМКУ:
Антимонопольный комитет Украины обращает внимание, что распространенная некоторыми СМИ информация о задержании Национальной полицией Украины сотрудника Комитета не соответствует действительности.
Никаких задержаний сотрудников Комитета правоохранительные органы не проводили. В то же время, Комитет отмечает готовность максимально содействовать проведению расследования, ведь мы как никто другой заинтересованы в обеспечении справедливости и наказании преступника, если его вина будет доказана.
Будь ласка, зачекайте...
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Источник: https://biz.censor.net/n3211045
Понимаете теперь почему Оффшорный Гетьман так долго сопротивлялся введению Антикоррупционного Суда в Украине? Кричал: "А в Німеччині антикоррупційний суд є? А у Франції антикорупційний суд є?" Сейчас они наезжают на Сытника. А ОПЗЖ подала в Конституционный Суд за признание закона об Антикоррупционном Суде неконституционным. Боятся сучки.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи).
И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Акурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.