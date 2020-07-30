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Полиция задержала на взятке женщину, влиявшую на решения АМКУ, - Офис генпрокурора (обновлено)

Полиция задержала на взятке женщину, влиявшую на решения АМКУ, - Офис генпрокурора (обновлено)

Национальная полиция задержала лицо, имеющее влияние на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), при получении части взятки в размере 600 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает БизнесЦензор.

Дело расследуется по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенным с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, "лицо" требовало 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения АМКУ.

"За "вознаграждение" обещала вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них за нарушение требований действующего законодательства. При получении 600 тыс. грн – первой части неправомерной выгоды лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Позиция АМКУ:

Антимонопольный комитет Украины обращает внимание, что распространенная некоторыми СМИ информация о задержании Национальной полицией Украины сотрудника Комитета не соответствует действительности.

Никаких задержаний сотрудников Комитета правоохранительные органы не проводили. В то же время, Комитет отмечает готовность максимально содействовать проведению расследования, ведь мы как никто другой заинтересованы в обеспечении справедливости и наказании преступника, если его вина будет доказана.

Полиция задержала на взятке женщину, влиявшую на решения АМКУ, - Офис генпрокурора 01

Автор: 

хабар (512) Нацполіція (518) Антимонопольний комітет (1461) Офіс Генпрокурора (458)


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Топ коментарі
+7
Раньше бы ее подержали в СИЗО или под домашним арестом, выдоили бы, как дойную корову, и отпустили, а дело закрыли. А теперь пойдет прямиком в Антикоррупционный Суд. Потом - тюрьма и воши.

Понимаете теперь почему Оффшорный Гетьман так долго сопротивлялся введению Антикоррупционного Суда в Украине? Кричал: "А в Німеччині антикоррупційний суд є? А у Франції антикорупційний суд є?" Сейчас они наезжают на Сытника. А ОПЗЖ подала в Конституционный Суд за признание закона об Антикоррупционном Суде неконституционным. Боятся сучки.
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30.07.2020 18:50 Відповісти
+2
ты бредишь милок! она идейна близка до современной власти!
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30.07.2020 19:54 Відповісти
+1
Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.

Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.

Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи).

И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.

Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Акурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).

Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
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30.07.2020 21:22 Відповісти
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При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды лицо задержано. а остальное тело отпустили пока погулять и порешать.
Источник: https://biz.censor.net/n3211045
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30.07.2020 18:36 Відповісти
Незаметно сжимается клетка...
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30.07.2020 18:40 Відповісти
Було б добре...
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30.07.2020 23:48 Відповісти
Раньше бы ее подержали в СИЗО или под домашним арестом, выдоили бы, как дойную корову, и отпустили, а дело закрыли. А теперь пойдет прямиком в Антикоррупционный Суд. Потом - тюрьма и воши.

Понимаете теперь почему Оффшорный Гетьман так долго сопротивлялся введению Антикоррупционного Суда в Украине? Кричал: "А в Німеччині антикоррупційний суд є? А у Франції антикорупційний суд є?" Сейчас они наезжают на Сытника. А ОПЗЖ подала в Конституционный Суд за признание закона об Антикоррупционном Суде неконституционным. Боятся сучки.
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30.07.2020 18:50 Відповісти
ты бредишь милок! она идейна близка до современной власти!
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30.07.2020 19:54 Відповісти
Как сказал один скрипач: «весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю» ... напомнил мне случай из советской психиатрии.

Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.

Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи).

И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.

Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Акурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).

Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так: «если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Это я про текущую политическую обстановку в стране, если что.
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30.07.2020 21:22 Відповісти
...поделися 1:10 -откупится...
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30.07.2020 21:37 Відповісти
А почему не отследили всю схему принятия заказных решений, ведь она явно лишь первое звено в давно отработанной коррупционной схеме?
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31.07.2020 03:36 Відповісти
хех... это только одно тело за взятку повязали из миллиона
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31.07.2020 11:05 Відповісти
щось малувато...
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31.07.2020 11:34 Відповісти

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