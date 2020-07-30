Германия и США отчитались о рекордном падении экономики в истории

Экономика Германии во втором квартале сократилась на 10,1% в квартальном выражении, в годовом выражении ВВП крупнейшей экономики Европы в апреле-июне упал на 11,7%.

Об этом свидетельствуют сезонно скорректированные данные Федерального статистического управления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Это самое резкое падение с тех пор, как в 1970 году начались квартальные подсчеты ВВП Германии", – отмечается в сообщении статистического ведомства.

Опрошенные агентством аналитики ожидали, что немецкая экономика сократится на 9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом сезонной корректировки.

В свою очередь Министерство торговли США сообщило, что в прошедшем квартале валовой внутренний продукт страны в годовом исчислении упал на 32,9% в годовом исчислении, что является самым глубоким падением с тех пор, как правительство начало вести учет этого показателя в 1947 году.

Таким образом, падение ВВП США более чем втрое превысило предыдущий исторический рекорд падения на 10% во втором квартале 1958 года.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали падение ВВП в размере 34,1% в апреле-июне.

Большая часть исторического падения ВВП стран связана с введенными властями по всему миру карантинными ограничениями с целью замедлить распространение коронавируса.