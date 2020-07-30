НАБУ сообщило о подозрении бывшим чиновникам ВСУ о нанесении 37 миллионов убытков

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины и 2 представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн грн.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Следствием установлено, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества , а именно его директором и бенефициарным владельцем, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в селе Ульяновка Николаевской области", - сказано в сообщении.

Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в перечислении средств на счета компании.

Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн ​​грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами.

На сегодня бывшим служащим Вооруженных сил Украины и двум представителям частного общества инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Вместе с тем, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.