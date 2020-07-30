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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин отменил выделение СБУ 50 миллионов на закупку программы для отслеживания карантина

Кабмин отменил выделение СБУ 50 миллионов на закупку программы для отслеживания карантина

Кабинет министров отменил решение выделить средства из резервного фонда госбюджета для Службы безопасности Украины на закупку системы диспетчеризации и реагирования для отслеживания соблюдения карантина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №945-р от 29 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом отменено распоряжение №389 от 8 апреля, которым Кабинет министров решил выделить из резервного фонда государственного бюджета 49,9 млн грн Службе безопасности Украины на закупку и внедрение системы диспетчеризации и реагирования "Verint NowForce".

Согласно документу, такая система была необходима СБУ для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни СOVID-19.

Согласно данным на сайте компании, Verint NowForce – это облачное решение, призванное помочь службам здравоохранения и службам экстренной помощи в управлении вспышкой пандемии путем повышения ситуационной осведомленности и координации межведомственных групп реагирования в различных сценариях. Сервис также призван помочь правительству следить за лицами, находящимися на карантине, и собирать информацию об их состоянии здоровья.

Автор: 

Кабмін (7803) карантин (2077) СБУ (1548) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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30.07.2020 20:09 Відповісти

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