Кабмин отменил выделение СБУ 50 миллионов на закупку программы для отслеживания карантина

Кабинет министров отменил решение выделить средства из резервного фонда госбюджета для Службы безопасности Украины на закупку системы диспетчеризации и реагирования для отслеживания соблюдения карантина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №945-р от 29 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом отменено распоряжение №389 от 8 апреля, которым Кабинет министров решил выделить из резервного фонда государственного бюджета 49,9 млн грн Службе безопасности Украины на закупку и внедрение системы диспетчеризации и реагирования "Verint NowForce".

Согласно документу, такая система была необходима СБУ для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни СOVID-19.

Согласно данным на сайте компании, Verint NowForce – это облачное решение, призванное помочь службам здравоохранения и службам экстренной помощи в управлении вспышкой пандемии путем повышения ситуационной осведомленности и координации межведомственных групп реагирования в различных сценариях. Сервис также призван помочь правительству следить за лицами, находящимися на карантине, и собирать информацию об их состоянии здоровья.