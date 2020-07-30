АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере "Укргаздобычи" на 14 миллионов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Билтим" и ООО "ППК "КБ Пожспецмаш" за сговор на тендере "Укргаздобычи" по закупке техники для обработки скважин на общую сумму 79,3 млн грн.

Пр решению Временной административной коллегии АМКУ на компании наложены штрафы в размере 12,1 млн грн и 2,2 млн грн соответственно, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Компаниям-нарушителям также запрещается участвовать в публичных закупках сроком на три года.

В ходе расследования АМКУ установил, что обе компании при подготовке к тендеру и в ходе проведения торгов координировали свои действия.

В частности, обе компании используют один и тот же адрес, доменное имя, имеют устойчивые хозяйственные отношения (соглашение о дистрибьюторстве, возвратная финансовая помощь). Они обе подали предложения на тендере с одного и того же IP-адреса, согласовывали действия по выполнению договора поставки и ценовую политику.

Кроме того, у представителя ООО "ППК "КБ Пожспецмаш" не было полномочий на заключение договора в случае победы.

"Более того, еще до фактического определения победителя ООО "ППК "КБ Пожспецмаш", ценовое предложение которого по результатам аукциона занимало лишь пятую позицию и могло рассматриваться только при условии отклонения предложений других участников, обратилось к ЧАО "АвтоКрАЗ" за предоставлением гарантии изготовления и поставки 13 шасси для изготовления техники по условиям тендера. Зато после окончания аукциона ООО "Билтим", среди других документов, предоставило заказчику именно это гарантийное письмо на производство шасси, которое было выдано "конкуренту" – ООО "ППК "КБ Пожспецмаш", – отмечается в сообщении.