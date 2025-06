Международный суд по спору Дерипаски против Украины по "ЗАлКу" состоится в ноябре

Судебное заседание в арбитражном процессе с "дочками" "РусАла" - компаниями Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. - в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID) в отношении Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) состоится 2-6 ноября текущего года.

Такая информация содержится в проспекте евробондов Украины.

В ней, в частности, констатируется, что в деле Emergofin B. V. И Velbay Holdings Ltd против Украины 15 декабря 2015 года органы Украины получили уведомление о намерении Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd, дочерних компаний UC Rusal, подать иск против страны в ICSID.

При этом отмечалось, что эта претензия была направлена в защиту заявленных прав и интересов заявителей в отношении украинских инвестиций (акций ПАО "ЗАлК") в соответствии со ст. 9 двустороннего инвестсоглашения между Нидерландами и Украиной.

"25 октября 2016 года заявители подали запрос об арбитраже в секретариат ICSID. 27 марта 2018 года заявители подали свои жалобы, на что 15 марта 2019 года Украина предоставила свои возражения. В свою очередь, заявители подали свои ходатайства в ответ на аргументы украинской стороны 13 сентября 2019 года, на что 18 марта 2020 года Украиной была подана соответствующая апелляция. 19 мая 2020 года истцы представили последние письменные объяснения и по состоянию на дату данного проспекта, из-за пандемии COVID-19, слушание было перенесено на 2-6 ноября 2020 года", - констатируется в документе.

Дочерние предприятия российской компании "РусАл" Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и других акционеров требуют от Украины компенсации инвестиций в ЗАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

В 2006 году Velbay Holdings Ltd. купила у Фонда госимущества Украины 68,01% акций "ЗАлК", однако в 2015 году прокуратура через суд вернула их в государственную собственность. В "РусАле" из упомянутого кипрского оффшора осталось 29,54% "ЗАлК".

В 2017 году СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение "ЗАлК" в интересах России.

Недавно в "РусАл" Дерипаски, который с 2018 года находится под санкциями США, сообщили об угрозе технического дефолта. Из-за санкций Дерипаска сократил свою долю с 70% до менее 50% в холдинге En+, который в декабре 2018 года владел 48% акций "Русала".

Всего с 2016 года Минюст Украины заключил с Sherman & Sterling LLP 4 соглашения по этому делу на 16,5 тысяч евро и $7,95 млн.

Сейчас услуги юристов Sherman & Sterling LLP обойдутся Украине в $3,73 млн. Третьим лицом привлекут ООО "Адвокатская фирма Ангард" Андрея Вишневского и Ирины Назаровой за $266 тыс.

Вишневский был членом наблюдательных советов "Метинвеста" и "Ингулецкого ГОКа" Рината Ахметова, "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, "Агрокомбанка" Анатолия и Владимира Дроботов, а также "МЦБ Агриколь Холдинг". Кроме того, в 1990-х годах он работал заместителем главы отдела международной экономики и консультаций Торгово-промышленной палаты Украины и советником Министра приватизации Украины.

Также привлекут эксперта по убыткам FTI Consulting за $ 260 тыс, эксперта по энергетическому рынку Compass Lexecon за $140 тыс и экспертов по украинскому праву профессора Евгения Кубка за $40 тыс и Николая Стеценко за $15 тыс. Технических расходов в смете нет.

Напоним, ЗАлК в 2009 году подписал с Judson Trading Ltd. соглашение об открытии предприятию кредитной линии в размере $31,5 млн (239,77 млн грн на тот момент) сроком на один год под 6,5% годовых. Решение о привлечении займа с целью пополнения оборотных средств принял тогдашний гендиректор комбината. Активы комбината в залог не передавались.

До этого ЗАлК в конце 2004 года привлекал кредит Judson Trading Ltd. на три года на сумму $40 млн.

ЗАлК по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,53 млн грн, тогда как завершил 2017 год с чистым убытком 279,49 млн грн. Непогашенный убыток к концу прошлого года составил 7,01 млрд грн.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.