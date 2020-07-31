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Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт сжиженного газа до 2050 года

Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт сжиженного газа до 2050 года

Президент США Дональд Трамп объявил о решении разрешить продлевать лицензии на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) до 2050 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы гарантировать, что мы сохраним доминирующее положение (в сфере энергетики), моя администрация сегодня объявляет, что разрешения на экспорт американского СПГ теперь можно продлевать до 2050 года", - сказал он в ходе выступления в Техасе.

"Ну что, такой срок - достаточный?" - в шутку спросил Трамп присутствующих.

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