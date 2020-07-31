"Укртелеком" Ахметова предлагает государству за 1,4 миллиарда подключить оптический интернет в селах

Компания "Укртелеком" Рината Ахметова предлагает Министерству цифровой трансформации Украины достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом в два этапа.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На первом этапе в течение 2-2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ к 3,9 тыс. населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств, построив 23 тыс. км оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тыс. км распределительной сети.

"Результатом будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах. Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млдр грн. Такой подход соответствует постоянной европейской практике государственно-частного партнерства", - отмечают в компании.

Второй этап, по плану "Укртелекома", предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

"Укртелеком" при прозрачном государственно-частном партнерстве готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Государственное финансирование в размере 5,46 млрд грн, предложенное Минцифры, мы считаем достаточным для подключения учреждений социальной инфраструктуры. Со своей стороны, "Укртелеком" также готов вкладывать значительные дополнительные инвестиции, необходимые для обеспечения 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету", - описал перспективу сотрудничества директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

Как сообщалось, Минцифры хочет обеспечить возможность подключения до 100 Мбит/с для 95% сельского населения.

Государству необходимо в ближайшее время выделить около 5,5 млрд грн на подключение учреждений социальной инфраструктуры к сети интернет, свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, обнародованные в ходе его презентации в Киеве в четверг.

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.