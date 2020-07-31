АМКУ оштрафовал три компании за сговор на тендере аэропорта "Борисполь"
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Нефтегаз-Альянс" на 1,8 млн грн, ООО "Газпостач-Черкассы" – на 187 тыс. грн, ООО "Энергетическая нефтегазовая компания" (ЭНК) – на 70 тыс. грн за согласованные действия на тендере по закупку природного газа госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" на общую сумму почти 26 млн грн.
Как сообщает пресс-служба АМКУ, указанные три компании также на три года лишены права участвовать в государственных тендерах, передает БизнесЦензор.
Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее – Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между нарушителями:
ООО "Нефтегаз-Альянс" и ООО "ЭНК" подавали налоговую отчетность и осуществляли контроль банковских счетов с одного IP-адреса, принадлежащего третьему лицу;
ООО "ЭНК" и ООО "Нефтегаз-Альянс" подавали налоговую отчетность с IP-адреса, принадлежащего ООО "Газпостач-Черкассы";
Компании пользовались общими средствами связи, принадлежащими одному из фигурантов дела;
- имели общих работников;
- вели хозяйственную деятельность по одному адресу;
- имели финансово-хозяйственные отношения в виду возвратной финансовой помощи;
- имели постоянные хозяйственные отношения;
- имели общие особенности и одинаковые ошибки в оформлении тендерных предложений;
- одновременно и последовательно пользовались одним и тем же сканирующим оборудованием для копирования документов.
"Следствием такой согласованной схемы стала нечестная победа одного из трех участников", – констатируют в АМКУ.
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