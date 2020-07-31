Расходы на производство сельхозпродукции снизились на 6,2%, – Госстат

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам января-июня 2020 года снизились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, расходы на производство растениеводческой продукции в первом полугодии снизились на 7,9%, продукции животноводства – на 4%, на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, – на 11,7%.

В то же время, по данным Госстата, расходы на производство с/х продукции в июне к предыдущему месяцу выросли на 2%. Так, расходы на производство растениеводческой продукции увеличились на 2,2%, продукции животноводства – на 1,5%, материально-технические ресурсы – на 2,5%.

Как сообщалось, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам 2019 года снизились на 0,64% по сравнению с 2018 годом.