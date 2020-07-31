Цены на бензин и дизтопливо в крупных сетях АЗС выросли за месяц на 1-2 гривни за литр

За месяц с 1 по 31 июля средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн за литр: средняя цена по стране бензина А-92 составляет 21,85 грн/л, А-95 – 22,89 грн/л, дизтоплива – 22,32 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в июле сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива на 1 грн за литр. Цены на бензин А-95 выросли до 25,99 грн/л, на бензин А-92 и дизельное топливо – до 24,99 грн/л.

В то же время сети SOCAR и "Параллель" повысили цены на все виды топлива на 1,5 грн/л.

На 2,5 грн/л повысила цены на бензины сеть "БРСМ-Нафта". Бензин А-92 подорожал до 21,88 грн/л, А-95 – по 22,95 грн/л, дизтопливо – до 20,02 грн/л (на 1,79 грн/л).

Кроме того, за месяц топливо подорожало на 0,6–2,1 грн/л в сетях AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto и других.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.