SOCAR пригласили участвовать в конкурсе ОПЗ для видимости справедливой конкуренции – заявление компании

Торговый дом "Сокар Украина" требует от Одесского припортового завода (ОПЗ) проведения прозрачного конкурса по отбору поставщика давальческого сырья - природного газа.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Enkorr.

"Мы действительно оказываем давление на членов правления ОПЗ, выражая категорический протест и требуя проведения честного, прозрачного конкурса — при этом действуем исключительно в рамках украинского законодательства", — прокомментировали в компании недавнее заявление ОПЗ о том, что "заинтересованные группы" пытаются оказывать давление с целью пересмотра решения.

В SOCAR отметили, что поданный иск в суд является реакцией на ряд беспрецедентных нарушений, которые допускает ОПЗ при проведении конкурса.

"Условия конкурса были разосланы участникам для ознакомления, а через три дня изменены при публикации на сайте ОПЗ. По непонятным причинам из порядка проведения отбора были исключены положения о процедуре обжалования, что идет в разрез с общепринятыми мировыми практиками проведения подобных конкурсов", — заявили в компании.

Отмечается, что компания только на сайте узнала о том, что участники тендера должны предоставить документальное подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в течение двух лет.

"В итоге наше предложение было отклонено, несмотря на то, что в указанные сроки нами были предоставлены все необходимые документы, включая подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в аффилированных компаний холдинга SOCAR", — говорится в заявлении.

В сообщении также сказано, что SOCAR управляет одним из крупнейших заводов в Черноморском регионе. Предприятие было введено в эксплуатацию в начале 2019 года. Производительность завода составляет 1,2 тыс. т аммиака и 2 тыс. т карбамида в сутки. Экспортные мощности — до 500 тыс. т в год готовой продукции.

Кроме того, по мнению представителей компании, правление ОПЗ пригласило к участию в конкурсе такого крупного международного игрока, как SOCAR исключительно для того, чтобы создать кворум и видимость справедливой конкуренции.

"Проведение третьего этапа конкурса в режиме строгой конфиденциальности не позволяет понять алгоритм определения финального победителя, решение принимается субъективно и непрозрачно", — резюмировали в компании.

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Ранее сообщалось, что накануне проведения конкурса комиссией ОПЗ были отклонены заявки ЧП "ОККО Контракт" и ООО "Сокар Энерджи Украина".

В день конкурса Хозсуд Одесской области, в качестве обеспечительной меры по иску SOCAR, остановил его проведение.

Несмотря на это, второй этап отбора состоялся. По результатам аукциона, все три допущенные к конкурсу компании предоставили одинаковые предложения, из-за чего ОПЗ заявил о проведении третьего этапа — закрытых переговоров с вышедшими в финал претендентами — IBE TRADE CORP, MADDOX SA, ООО "Агро Газ Трейдинг".

В комментарии Enkorr "Сокар Украина" сообщила, что третий этап — это закрытая переговорная процедура, в рамках которой решения могут приниматься "непрозрачно, субъективно и в режиме строгой конфиденциальности".

ЧП "ОККО", которое правление завода также не допустило к участию в конкурсе, заявило, что считает решение дискриминационным, а также заявило о намерении обжаловать его в суде.

Напомним, в январе 2020 года ОПЗ по поручению главы Фонда госимущества объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

На данный момент поставщиком газа для ОПЗ является компания "Агро Газ Трейдинг".

Опрошенные Enkorr участники конкурса считают, что отбор проводится непрозрачно с целью присвоения победы "Агро Газ Трейдингу", которую открыто лоббирует менеджмент завода при немой поддержке со стороны руководства Фонда государственного имущества.