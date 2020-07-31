Банк владельца сети супермаркетов "Сильпо" увеличил прибыль в полтора раза

Чистая прибыль банка "Восток" по итогам января-июня 2020 года составила 74,2 млн грн, что в 1,5 раза больше этого показателя за аналогичный период 2019 года (49,7 млн грн).

Согласно отчетности финучреждения, прибыль банка за второй квартал 2020 года составила 31,55 млн грн, что на 19,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года (26,35 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый комиссионный доход банка за первое полугодие составили 202,6 млн грн, что на 33,2% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Согласно отчету, его чистый процентный доход за полгода увеличился на 13,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 346,3 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 20,4% – до 12,87 млрд грн, в то время как кредиты клиентам сократились на 5,7%, до 6,15 млрд грн.

Обязательства выросли на 21,5% – до 11,9 млрд грн, текущие счета – на 27,8%, до 8,25 млрд грн, а депозиты клиентов – на 6,8%, до 2,67 млрд грн.

Собственный капитал с начала года вырос на 7,6% – до 952,8 млн грн, уставный – на 24,5%, до 795,9 млн грн.

Как сообщалось, чистая прибыль банка "Восток" по итогам 2019 года составила 165,09 млн грн, что в 1,4 раза больше, чем за 2018 год (122,1 млн грн).

Банк "Восток" основан в 2002 году. По информации на его сайте, банк принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Согласно данным центробанка, по размеру общих активов на 1 июня 2020 года "Восток" занимал 20 место (12,4 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

"Фоззи Групп" владеет сетями супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Fozzy.

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