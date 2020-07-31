Киевсовет продлил сроки строительства нового ТРЦ Алиева на территории "Ледового стадиона"

Киевсовет поддержал решение о продлении на 10 лет срока реализации строительства спортивно-развлекательного торгового центра на территории "Ледового стадиона" по просп. Академика Глушкова, 9, в Голосеевском районе столицы в рамках договора купли-продажи с ООО "Укрсоцбудинвест" от 26 марта 2010 года.

Соответствующее решение депутаты со второй попытки поддержали в ходе продленного заседания горсовета в четверг вечером, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно, чтобы этот объект был, в конце концов, реализован с учетом интересов города. Мы можем сейчас не проголосовать, и как стоял 20 лет этот ледовый стадион, так и будет 20 лет стоять. Я убежден, если есть инвестор, который готов без изменения целевого назначения реализовать этот спортивный объект, нам нужно это делать", – сказал мэр Киева Виталий Кличко, призвав депутатов проголосовать "за".

Согласно проекту решения, предлагалось продление срока строительства и реконструкции многофункционального спортивного комплекса на 10 лет – до 26 марта 2030 года. Проект также включает создание универсальной спортивной арены площадью 10 тыс. кв. м и вместимостью 5 тыс. человек с возможностью проведения соревнований международного уровня по хоккею и баскетболу.

Как сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Максим Конобас в ходе заседания, ООО "Укрсоцбудинвест" уплатило 25 млн грн в рамках договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, а также обязаломб инвестировать 383 млн грн (по состоянию на 27 ноября 2015 года) в строительство и реконструкцию. Однако из-за неурегулированных земельных вопросов инвестор не смог начать строительство в установленные договором сроки.

Читайте также: Компания Алиева завершила покупку книжного рынка "Петровка"

По данным Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, соответствующий земельный участок находится в постоянном пользовании ГП "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион".

Согласно правовому выводу к проекту решения, несоблюдение условий договора в части сроков завершения строительства является основанием для расторжения договора купли-продажи и возвращения объекта городу.

Ранее в 2016 году Киевсовет принимал решение о расторжении договора купли-продажи с ООО "Укрсоцбудинвест" из-за нарушений сроков завершения строительства, однако позже решение было отменено судом.

На территории киевского "Ледового стадиона" по просп. Академика Глушкова, 9 ведется строительство ТРЦ Hippodrome Mall. Заказчиком строительства выступают ООО "Укрсоцбудинвест" и ЧП "Альтернатива Плюс".

Hippodrome Mall – самый большой проект (450 тыс. кв. м) "сети мегамоллов", куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, и др. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Сеть развивает компания Mandarin Plaza Group девелопера Вагифа Алиева, кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".