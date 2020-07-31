Фонд госимущества утвердил результаты аукциона по продаже отеля "Днепр" за 1,1 миллиарда

Фонд государственного имущества Украины утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Национальной Электронной Биржи", которая выступала консультантом победителя аукциона, передает БизнесЦензор.

"Это означает, что наш клиент прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на приватизационном аукционе за 1,11 млрд грн ООО "Смартленд".

Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко отмечал, что после завершения аукциона победитель был обязан пройти проверку на "добродетельность" средств (в приватизации не могут принимать участия средства похождением из страны-агрессора), после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае включается пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Позднее основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.