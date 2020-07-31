Минфин планирует подписать договор о кредите Всемирного банка на $350 миллионов в конце августа

Украина и Международный банк реконструкции и развития из группы Всемирного банка планируют в конце августа 2020 года подписать соглашение о займе на $350 млн.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Ожидается, что подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР состоится в конце августа. После подписания и вступления в силу соглашения о займе его средства будут перечислены в общий фонд госбюджета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого займа из двух запланированных займов на политику развития в сфере экономического возобновления на поддержку реформ, которые являются критически важными. В частности, речь идет о укреплении земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельхозземель и урегулирования NPL в госбанках, демонополизации и поддержку антикоррупционных институций, реструктуризацию газового сектора и усиления системы соцзащиты людей пожилого возраста, которые особенно уязвимыми от COVID-19.

Однако аналитики международного рейтингового агентства Moody's предположили, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко. Второй займ будет направлен на поддержку разработки дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат лицам пожилого возраста.