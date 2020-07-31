АМПУ выберет подрядчика для поднятия затонувшего в порту Одессы танкера в обход тендера

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) проведет закупку услуг по поднятию и удаления танкера Delfi по переговорной процедуре вместо полноценного тендера.

Как сообщает пресс-служба АМПУ, основанием для упрощенной процедуры закупки является решение Экспертной комиссии ГСЧС от 27 июля о признании ситуации с затоплением танкера Delfi чрезвычайной ситуацию техногенного характера местного уровня, передает БизнесЦензор.

"С учетом указанного решения, существенного ограничения сроков по поднятию и удалению (перемещению) затонувшего танкера из-за начала сложных метеоусловий, которые практически сделают невозможным осуществление такой операции, начиная уже с середины сентября…, а также по результатам технического совещания с практиками и экспертами в сфере подъема судов… ГП "АМПУ" предпринимает неотложные мероприятия по проведению переговорной процедуры закупки указанной услуги", – сказано в сообщении.

Подача документов от претендентов для участия в переговорной процедуре продлится до 5 августа.

Читайте также: АМПУ до конца августа подпишет договор для эвакуации затонувшего танкера в порту Одессы

Как сообщалось, Администрация морских портов 23 июля объявила тендер на услуги по удалению судна Delfi из акватории морского порта Одесса ожидаемой стоимостью 24,68 млн грн.

Предварительно аукцион был назначен на 5 октября, срок оказания услуг составляет не более 60 дней с даты подписания акта с победителем торгов в зависимости от гидрометеорологических условий.

Напомним, в ноябре 2019 года танкер Delfi сел на мель и перевернулся на борт у одесского пляжа "Дельфин". Владелец судна не позволил морякам покинуть танкер после катастрофы и их пришлось спасать водолазам.

Летом 2020 года с танкера снова начали выливаться нефтепродукты. Президент Владимир Зеленский поставил задачу убрать затонувшее судно.

После этого было предпринято две неудачных попытки поднять судно по проекту компании Smart Marine Concept (подрядчик суда). По информации "5 канала", эти работы по поднятию и эвакуации танкера стоят примерно полмиллиона гривен, их финансирует владелец судна.

Де-юре затонувшее судно Delfi принадлежит британской фирме Mister Drake Pc. Шло судно якобы под флагом Молдовы, но, как установила Морская администрация, его исключили из реестра еще в 2018 года, поэтому фактически флага нет.

По информации издания "Думская", фактическим судовладельцем является бывший "регионал" и экс-депутат Николаевского облсовета Олег Ковтунов.