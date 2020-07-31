"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа для нужд населения после завершения действия ПСО

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал условия продажи газа газопоставляющим компаниям для поставок населению с 1 августа, когда заканчивается действие возложенных на НАК специальных обязанностей по поставке газа для этой категории потребителей.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", природный газ для поставщиков домохозяйств будет реализовывать дивизион "Нафтогаз Коммерция" через ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", передает БизнесЦензор.

Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

"Подход, предложенный дивизионом "Нафтогаз Коммерция", соответствует европейской практике, когда на долгосрочные контракты и большие объемы действует формульная цена, а для других клиентов предлагается линейка разнообразных продуктов в зависимости от потребностей покупателя", – отмечается в сообщении.

Таким образом, цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100% предоплата; оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки; оплата до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

"Нафтогаз добросовестно выполнял свои обязанности по обеспечению газом населения в течение действия режима ПСО. После того, как с 1 августа регулирование рынка завершится, компания намерена оставаться надежным поставщиком природного газа для внутреннего рынка. Мы предложим всем желающим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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В свою очередь директор дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс сообщил, что в ближайшее время компания также представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на различные периоды и на разных условиях.

"Тем, кому нужны большие объемы на постоянной основе, подойдет годичный контракт. Для компаний, которые имеют гибкие планы закупок, подойдет контракт на месяц или квартал", – сказал Коппульс.

Реализация квартальных продуктов будет происходить через электронную площадку "Украинской энергетической биржи" и начнется на следующей неделе. Сейчас "Нафтогаз" предлагает на этой площадке продукты на месячной основе.

Как сообщалось, срок действия ПСО завершается 1 августа, после чего потребители получат возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.