Миллиардер Роман Абрамович c партнерами продают 40,06% российской золотодобывающей компании Highland Gold за $574,3 млн.

Покупателем пакета станет принадлежащая российскому бизнесмену Владиславу Свиблову Fortiana Holdings Limited с интересами в добыче цинка и золота в Сибири, передает БизнесЦензор со сылкой на Reuters.

Компания Свиблова может собрать свыше 50% голосов в результате покупки и должна будет сделать обязательное предложение другим акционерам по цене не ниже сделки, которое, как ожидается, будет завершено в четвертом квартале текущего года.

Как отмечает агентство, Абрамович продает Highland Gold, где был акционером много лет, на рекордных мировых ценах на золото, которое подорожало из-за толкающей инвесторов к защитным активам пандемии коронавируса.

Компания Highland Gold, входящая в топ-10 золотодобытчиков в России с несколькими активами в Сибири и на Дальнем Востоке, оценена для сделки в $1,4 млрд с 4-процентной премией к закрытию рынка в четверг.

Как сообщалось, по данным Deutsche Welle, тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP, которая уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining Абрамовича, имея статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже.

Шевченко не ответил на вопрос DW о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании. Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связана с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси".