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Абрамович продал за $570 миллионов долю в компании по добыче золота, с которой связан Андрей Шевченко

Абрамович продал за $570 миллионов долю в компании по добыче золота, с которой связан Андрей Шевченко

Миллиардер Роман Абрамович c партнерами продают 40,06% российской золотодобывающей компании Highland Gold за $574,3 млн.

Покупателем пакета станет принадлежащая российскому бизнесмену Владиславу Свиблову Fortiana Holdings Limited с интересами в добыче цинка и золота в Сибири, передает БизнесЦензор со сылкой на Reuters.

Компания Свиблова может собрать свыше 50% голосов в результате покупки и должна будет сделать обязательное предложение другим акционерам по цене не ниже сделки, которое, как ожидается, будет завершено в четвертом квартале текущего года.

Как отмечает агентство, Абрамович продает Highland Gold, где был акционером много лет, на рекордных мировых ценах на золото, которое подорожало из-за толкающей инвесторов к защитным активам пандемии коронавируса.

Компания Highland Gold, входящая в топ-10 золотодобытчиков в России с несколькими активами в Сибири и на Дальнем Востоке, оценена для сделки в $1,4 млрд с 4-процентной премией к закрытию рынка в четверг.

Как сообщалось, по данным Deutsche Welle, тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP, которая уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining Абрамовича, имея статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже.

Шевченко не ответил на вопрос DW о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании. Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связана с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси".

Автор: 

Абрамович Роман (117) золото (292) Шевченко Андрій футболіст (3)


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вей-вей, иметь бизнес с другом-евреем может только боксер с отбитым мозгом. Потому что боксера жалко
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01.08.2020 01:08 Відповісти
Ось так і взнаємо,чому щось не так у наших справах футбольних,хокейних і інших. Зв'язки вирішують все. Такі і Батьківщину продають,тим більш коли зотком заблистить...
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02.08.2020 00:11 Відповісти

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