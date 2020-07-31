В Сенате США представили законопроект о выделении Украине $300 миллионов в год на оборону

Группа американских сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партии представила законопроект, закрепляющий стратегию поддержки обороны Украины и реформ.

Законопроектом предлагается обязать Государственный департамент США готовить план поддержки Украины на следующие пять лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Кроме того, предложено предоставить право на выделение до $300 млн ежегодной военной помощи Украине, включая летальную помощь, если будет подтверждено выполнение условий ее получения. Также предполагается ускоренная передача избыточных оборонительных материалов Украины и выделение $4 млн ежегодно на обучение украинских военнослужащих.

Также предусмотрено, что власти США назначит посланника по особым поручениям, который будет контактным лицом для мирных переговоров в нормандской формате и поддержания диалога со странами Черноморского региона.

В свою очередь Министерство обороны США и Госдеп предоставят отчет о боеспособности украинских вооруженных сил, и рекомендации по безопасности помощи США Украине.

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Соавторы проекта "Закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности" отметили его стратегическую важность.

"Пренебрежение Российской Федерации международным правом и обязательствами наиболее четко проявилось в незаконном захвате Крыма в 2014 году и шести годах скрытой военной поддержки сепаратистов на востоке Украины", – заявил сенатор-республиканец Джим Риш.

"США – самый мощный партнер Украины, но ее безопасность должна усиливаться под неустанным давлением Москвы", – говорится в заявлении сенатора-демократа Боба Менендеса.

"Наши отношения с Украиной стратегические и законопроект четко подчеркивает целостную стратегию правительства, направленную на усиление всех элементов украинской безопасности. Конгресс США продолжит обеспечивать, чтобы военные Украины имели необходимую способность защитить свою суверенную территорию – на суше, на море и в воздухе", – отметил сенатор-республиканец Роб Портман.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что "увеличение безопасности помощи для Киева" является знаком улучшения отношений.

Сенатор от Демократической партии Джин Шагин заявила: "Поддержка Украины против кремлевской агрессии является ключевым приоритетом национальной безопасности США и важна для стабильности в мире".