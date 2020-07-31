Итоги недели: Рынок газа для населения, карантин по-новому и еще одна победа Коломойского

Главные новости экономики за неделю 27 - 31 июля.

ФИНАНСЫ

Госдолг за месяц вырос на 60 миллиардов, – Минфин

Совокупный государственный и гарантированный государством долг в июне вырос на 59,71 млрд грн в гривневом эквиваленте или на $2,89 млрд в долларовом, сообщил Минфин. В этом месяце Украина получила первый транш по новой программе от МВФ и 500 млн евро от Евросоюза.

Объем наличной гривни вырос за три месяца на 60 миллиардов

По данным НБУ, на 1 июля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн, что на 14,4% или на 61,2 млрд грн больше, чем было на начало года. При этом весь рост объема наличных пришелся на второй квартал.

Прибыль банков после введения карантина упала в 2 раза, – НБУ

В первом полугодии 2020 года банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, в том числе во втором квартале их прибыль составила 7,7 млрд грн, что в 2,4 раза меньше, чем во втором квартале 2019 года, подсчитал НБУ.

Прибыль банковской системы за первое полугодие была сформирована в основном "Приватбанком" (14 млрд грн или 59% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме русского (5,6 млрд грн).

Минфин смог разместить облигации в гривне на 7 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,07 млрд грн и $130,5 млн. При этом на покупку гривневых бумаг по-прежнему было подано всего несколько заявок.

Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк на минувшей неделе купил на межбанковском валютном рынке $38 млн, тогда как неделей ранее был вынужден продать $347,8 млн для сдерживания падения курса гривни.

Совет НБУ уволил еще одного заместителя Смолия

Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота. После одобрения кандидата на его место новый глава НБУ Кирилл Шевченко получит большинство в правлении регулятора.

Также на минувшей неделе уволился Директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский.

Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Национальный банк согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр" Виктора Пинчука. Процесс согласования сделки регулятором затянулся на полгода.

Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования для "Приватбанка"

Хозсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и "Приватбанку" и признал недействительным поручительства олигарха по кредитам рефинансирования, выданным банку до национализации, на 9,2 млрд грн. Нацбанк уже подал апелляцию на это решение суда.

Крупные сети супермаркетов и АЗС запускают услугу снятия наличных на кассе

С 1 августа услуга "Наличные на кассе" станет доступна на кассах супермаркетов "Сільпо", "Фора", VARUS, а также на АЗС WOG и ОККО для держателей платежных карт Mastercard. Для этого нужно при совершении покупки попросить у кассира снять наличные, максимальная сумма за одну операцию пока что составляет 500 грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк оценил падение экономики во втором квартале в 11%, Кабмин – в 14%

Национальный банк оценивает спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года в 11% к аналогичному периоду 2019 года.

В свою очередь Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, говорится в проспекте новых еврооблигаций Украины.

Кабмин утвердил прогноз для экономики на 2021-2022 годы

Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на ближайшие годы, согласно которому ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%. В 2020 году Кабмин сохраняет прогноз падения ВВП Украины на 4,8%.

ВЛАСТЬ

Кабмин распределил регионы на 4 зоны для введения новых правил карантина

Возглавляемая премьер-министром Денисом Шмыгалем Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в отдельных регионах, к которым теперь привязаны карантинные ограничения.

В так называемый "красный" список вошли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Здесь запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Закон Дубинского о валютной ипотеке блокирует взыскание всех долгов в стране, – Минюст

Принятый Радой законопроект депутата Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам, Минюст будет рекомендовать президенту наложить на него вето, заявил министр Денис Малюська.

Зеленский отменил визы для китайских туристов

Президент подписал указ, которы с 1 августа до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью.

Кабмин заменил "Пакет малыша" денежной выплатой в размере 5 тысяч гривен

Кабинет министров одобрил запуск пилотного проекта по монетизации материальной помощи "Пакет малыша". Из-за того, что Минсоцполитики не смогло провести тендер на закупку этих пакетов, родители смогут получить их стоимость через "Приватбанк". В госбюджете на эти цели заложено 1,2 млрд грн.

ЭНЕРГЕТИКА

Зеленский подписал закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета

Президент подписал закон, предусматривающий снижение "зеленого тарифа" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета. При этом Зеленский поручил Кабмину подготовить изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа для нужд населения после завершения действия ПСО

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал условия продажи газа компаниям для поставок населению с 1 августа, когда заканчивается действие возложенных на НАК специальных обязанностей, после чего потребители получат возможность выбирать поставщика природного газа.

Запасы газа в хранилищах превысили рекордный уровень прошлого года

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) достигли 22 млрд кубометров, что превышает максимальный уровень перед отопительным сезоном в прошлом году. По прогнозу Оператора ГТС, к 1 октября они могут достигнуть 26 млрд куб. м.

ЕБРР выделил "Укргаздобыче" 52 миллиона евро на увеличение добычи газа

ЕБРР подписал договор о предоставлении "Укргаздобыче" кредита на сумму 51,9 млн евро. Средства будут направлены на закупку техники для увеличения добычи газа и мероприятия по энергоэффективности.

"Укртранснафта" начала закупать электроэнергию у связанной с Коломойским фирмы

Государственная "Укртранснафта" заключила соглашение с ООО "Юнайтед Энерджи" из орбиты Игоря Коломойского о поставках электроэнергии на 140,36 млн грн. После смены власти в 2019 году на работу в эту госкомпанию вернулся близкий к олигарху топ-менеджер Александр Лазорко.

ТРАНСПОРТ

Кабмин одобрил внедрение единого билета на поезда и метро в Киеве

Кабинет министров утвердил порядок предоставления услуги единого электронного билета на разные виды транспорта. Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, на первом этапе этого проекта единый билет будет введен на поезда "Укрзализныци" и метрополитен Киева.

"Укрзализныця" продлила погашение долга перед "Сбербанком" на $200 миллионов

"Укрзализныця" завершила сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля текущего года, на срок до 3-х лет с возможностью досрочного погашения. После этого рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "B-" с "CCC".

КОРПОРАЦИИ

Соратник Медведчука Рабинович купил новый телеканал

Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович купил 50% компании-собственника телеканала O-TV у бывшего депутата от "Блока Порошенко" Александра Бригинца за 2,77 млн грн. Остальные 50% компании принадлежат помощнику Рабиновича Андрею Алешину.

Тарута продал свою долю в "Украинской горно-металлургической компании"

Принадлежащая Сергею Таруте кипрская Frankiro Holdings Limited вышла из состава акционеров АО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК), а сам депутат больше не значится среди ее бенефициаров. Ранее офшор Таруты владел 34% акций УГМК.

Glencore покупает крупный терминал по перевалке подсолнечного масла в Николаеве

Антимонопольный комитет разрешил дочерней компании швейцарского сырьевого трейдера Glencore купить свыше 50% в уставном капитале ООО "Эвери", которое входит в группу компаний Orexim и является владельцем морского перегрузочного терминала в порту Николаева.

Набсовет "Укрнафты" назначил нового главу компании без конкурса

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" назначил главой правления компании Олега Геза, который больше года руководил ей в статусе и.о. Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета.

АМКУ оштрафовал еще две фирмы Микитася за сговор на 117 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн две компании, входящие в корпорацию "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася, за сговор на конкурсе по выбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ).

Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети Lanet

Медиагруппа "1+1 media" с 1 августа прекращает сотрудничество с провайдером Lanet, который ранее обвинил ее в давлении, организованном с целью помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ провело обыски в холдинге Новинского

Детективы НАБУ провели обыски в офисах компаний, входящих в "Смарт-Холдинг", по делу о законности выдачи в 2017 году спецразрешения на добычу углеводородов для "Аркона Газ-Энергия", которую холдинг Новинского в марте этого года купил у компаний, связанных с окружением Петра Порошенко.

НАБУ сообщило о подозрении владельцу крупного подрядчика "Укравтодора" по делу Новака

НАБУ сообщило владельцу группы дорожных компаний о подозрении в деле о взятках задерженного в Польше бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака. Ведомство не называет фамилию подозреваемого, однако известно, что ранее НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine.

Суд отменил решение о закрытии дела против Бахматюка

Апелляционная палата Антикоррупционного суда удовлетворила жалобу САП и отменила решение суда, который обязал закрыть уголовное производство против экс-владельца обанкротившегося "VAB Банка" Олега Бахматюка о завладении 1,2 млрд грн рефинансирования НБУ.

Теперь прокуратура должна возобновить дело, которое, несмотря на подачу апелляции, генпрокурор Ирина Венедиктова закрыла 25 июня, пояснив это выполнением решения Печерского районного суда Киева от 5 июня.