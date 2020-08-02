Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавируса занимает 34 место в мире, – Минздрав

На сегодняшний день Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимает 34 место в мире, по смертности от COVID-19 - 38. По количеству больных на 1 млн населения Украина занимает 86 место. Среди европейских стран по количеству случаев COVID-19 Украина занимает 8 место, по смертности - 15, по количеству больных 1 млн населения - 37.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктора Ляшко, передает БизнесЦензор.

"Динамика распространения коронавирусной болезни в мире не имеет тенденций к снижению. Количество больных в мире составляет 17 млн. 106 тыс., из которых 668 тыс. случаев болезни закончились летальным исходом. В Европе зарегистрировано 2 млн. 871 тыс. случаев коронавирусной болезни, из которых 203 тыс. - летальные. За минувшие сутки среди европейских стран наибольший прирост больных коронавируса наблюдался в России - 5400 случаев, в Испании - 3092 случая и во Франции - 1346. В Испании началась новая волна заболеваемости COVID-19. В соседних с Украиной странах, в частности в Румынии, суточный прирост количества случаев COVID-19 составил 1200 человек, в Польше - 657, в Молдове - 390", - рассказал Ляшко.

Как отметил Ляшко, Украине следует готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, который приходится на октябрь-май и в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь.

Количество тестирований в Украине ежедневно растет. 31 июля было совершено рекордное количество тестирований методом ПЦР - 16 860 тестов.

Главный государственный санитарный врач Украины отметил, что рост количества случаев заболеваемости СOVID-19 в Украине было вызвано ослаблением карантинных ограничений. Внедрение новых национальных показателей с 22 июня, по которым отслеживалась динамика заболеваемости и вводились ограничительные меры, позволила Минздраву качественно и эффективно определять регионы с тенденцией к росту.

"Согласно мировой статистике, количество больных и смертности от коронавируса растет: США - 165 тыс. летальных исходов, Бразилия - 92 тыс., Великобритания - 46 тыс., Мексика - 46 тыс., Италия - 35 тыс. Летальных исходов. И это страны, в которых был введен карантин различной степени жесткости", - подчеркнул он.

Минздрав напоминает, что сейчас действенным методом профилактики распространения COVID-19 является внедрение ограничительных и противоэпидемических ограничений. Сегодня 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, 25 уже исследуются клинически и 6 из них максимально приблизились к практическому применению и находятся на третьей стадии испытаний.

Сегодня в больницах, определенных для приема больных с коронавирусной болезнью, есть 3759 аппаратов ИВЛ, увеличено количество коек в которых подведены централизованное подвода кислорода, возросла обеспеченность мониторами пациентов, передвижными аппаратами и газоанализаторами крови. Увеличилось количество лабораторий: в Украине 94 лаборатории ПЦР и 279 лабораторий ИФА.

С 1 августа в Украине введены новые правила адаптивного карантина. Уровень эпидемической опасности региона будет определяться решением Центральной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если в течение 5 дней регион превышает один из установленных показателей, в соответствии с этим принимается решение о степени его эпидемиологической опасности. К таким показателям относится среднее количество тестирований в течение последних семи дней, коэффициент занятости коек, коэффициент выявления случаев и показатель роста количества случаев. Если коэффициент занятости коек превышает 50% за последние 5 дней, все административно-территориальные единицы региона будут иметь желтый цвет. Если этот показатель превышает 75%, регион будет иметь красный цвет со значительными ограничениями.

Согласно уровня эпидемической опасности (зеленого, желтого, оранжевого и красного) в Украине внедряются ограничения. В зеленой зоне это маска на лице в общественных зданиях и транспорте, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м., заполненность кинотеатров не более чем на 50% и перевозки пассажиров в общественном транспорте только в пределах определенных сидячих мест. В желтой (буферной) зоне дополнительно запрещается посещение социальных учреждений для пребывания пожилых людей. В оранжевой зоне - деятельность средств размещения (кроме гостиниц), деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время с 24:00, запрещены плановые госпитализации в больницах, деятельность спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, запрещается прием новых изменений в детские лагеря, ограничения для массовых мероприятий 1 человек на 20 кв. м. В красной зоне дополнительно запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.