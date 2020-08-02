SkyUp за 5 лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) в ближайшие пять лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Кроме того, уже в 2021 году компания намерена повысить пунктуальность рейсов до 85-95%, а до 2022 года – увеличить флот на пять-семь самолетов.

Кроме того, SkyUp в планах компании в ближайшие пять лет – открытие новых баз и маршрутов, а также развитие внутреннего и международного туризма в формате CityBreak (путешествий на двое-трое суток) и поддержке либерализации визового режима для въезда в страну.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эш-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.