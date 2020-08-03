"Приватбанк" собрал резервы на 6,4 миллиарда под выплаты по судам с бывшими владельцами

По данным ПриватБанка, во II квартале он сформировал резервы на 6,4 млрд грн в связи с "вероятностью выбытия ресурсов по результатам рассмотрения исков против банка, связанных с проведенным обменом обремененных денежных обязательств банка перед связанными лицами на акции дополнительной эмиссии банка в декабре 2016 года".

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Для сравнения: расходы "Приватбанка" на формирование резервов под кредитный портфель во II квартале составили 1,867 млрд грн (всего первое полугодие – 1,852 млрд грн).

С учетом в т.ч. двух названных факторов, в июне ПриватБанк зафиксировал убыток 5,6 млрд грн (всего первое полугодие задекларировал доход 14 млрд грн).

Общий объем резервов банка под юридические риски на конец второго квартала составил 7,28 млрд грн.

В декабре 2016 года во время национализации Приватбанка под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал Приватбанка. После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк в ФГВФЛ за 1 грн и в конце концов "залил" в "уставник" 155 млрд грн (дополнительный выпуск акций на эту сумму был оплачен гособлигациям).