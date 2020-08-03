Проданная окружением Порошенко компания Новинского подозревается в схеме на 197 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро подозревает компанию "Аркона Газ-Энергия" в организации схемы по получению права на месторожение в Харьковской области, что нанесло госбюджету убытков на 196,8 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

31 июля 2020 НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости.

В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.

Среди подозреваемых: бывший заместитель директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ); бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела УкрГГРИ; эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз"; экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия"; ведущий инженер ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз"; главный инженер ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз".

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (Служебный подлог) и ч .2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Как выяснило следствие, в течение 2016 года "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращалось в Государственную службу геологии и недр Украины за получением специального разрешения на пользование недрами указанного месторождения без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился - государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал Госгеонедра предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения. После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами составляет 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

Как сообщалось, 24 марта Regal Petroleum plc, актив Smart Energy, объявила о приобретении ООО "Аркона Газ-энергия" за $8,63 млн. Половина этой суммы должна быть уплачена при подписании соглашения, остальные – после положительного для "Арконы" решения судебных претензий "Укрнафты" к "Арконе" по спецразрешению.

Напомним, группа компаний Smart Energy входит в состав "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.

Smart Energy объединяет компании "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и Regal Petroleum с активами в Полтавской области (Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", ООО "Аркона Газ-Энергия) и Харьковской области (компания "Пром-Энерго Продукт").

В 2019 году предприятия группы нарастили объемы добычи газа на 24,7% – до 368,8 млн кубометров.

Журналистское расследование Радио Свобода выявило, что фирма "Аркона Газ-Энергия" была связана с людьми из окружения Игоря Кононенко и Петра Порошенко, и во времена президентства последнего купила это разрешение у государства вне конкурса и дешево - заплатив в бюджет менее 4 млн гривен, хотя были другие претенденты, готовые заплатили больше.

Согласно официальному реестру, по состоянию на 23 марта, владельцами компании значились Игорь Мычко, Александр Нещотный, Дмитрий Волонец и Олег Ольховой.

Олег Ольховой, который имел наибольшую долю в компании перед продажей, является бывшим директором спортивного клуба "5 элемент", который принадлежит Порошенко и Кононенко. Также в расследовании, опубликованном зимой 2018 года, журналисты установили, что к организации этой фирмы имела отношение супруга Алексея Маловацкого - юриста из команды Порошенко, члена Высшего совета правосудия во времена его президентства.