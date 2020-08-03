Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 29 июля, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Ставка экспортной пошлины на нефть составит $46,9 за тонну (ранее - $37,8).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $20,7 до $25,7 за тонну. На товарный бензин, легкие и средние дистилляты - с $11,3 до $14 за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они также были повышены.