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ОПЗ заплатил 140 млн грн налогов за второй квартал 2020 года

ОПЗ заплатил 140 млн грн налогов за второй квартал 2020 года

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) во втором квартале 2020 года уплатил 141,4 млн грн налогов и социальных взносов, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом. Чистая прибыль предприятия во втором квартале составила 27,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ, передает БизнесЦензор.

В течение апреля-июня 2020 на ОПЗ произведено 210,6 тыс. тонн карбамида и 141 тыс. тонн аммиака. Из них товарного аммиака – 20,6 тыс. тонн. При этом фонд оплаты труда вырос на 30% по сравнению с первым кварталом.

Укрепление курса национальной валюты благоприятно сказалось на финансовых результатах ОПЗ во втором квартале года. Так, благодаря курсовым разницам задолженность завода перед холдингом Ostchem снизилась на 3,4%, до 8,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что заинтересованные группы пытаются дестабилизировать работу ОПЗ, оказывая давление на членов правления завода и осуществляя информационные атаки.

По мнению и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, подобная ситуация связана с процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ, ко второму этапу которого не были допущены компании, не имеющие опыта реализации минеральных удобрений.

ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Возобновление большой приватизации ожидается после стабилизации ситуации на финансовых рынках.

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