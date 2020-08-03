ОПЗ заплатил 140 млн грн налогов за второй квартал 2020 года

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) во втором квартале 2020 года уплатил 141,4 млн грн налогов и социальных взносов, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом. Чистая прибыль предприятия во втором квартале составила 27,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ, передает БизнесЦензор.

В течение апреля-июня 2020 на ОПЗ произведено 210,6 тыс. тонн карбамида и 141 тыс. тонн аммиака. Из них товарного аммиака – 20,6 тыс. тонн. При этом фонд оплаты труда вырос на 30% по сравнению с первым кварталом.

Укрепление курса национальной валюты благоприятно сказалось на финансовых результатах ОПЗ во втором квартале года. Так, благодаря курсовым разницам задолженность завода перед холдингом Ostchem снизилась на 3,4%, до 8,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что заинтересованные группы пытаются дестабилизировать работу ОПЗ, оказывая давление на членов правления завода и осуществляя информационные атаки.

По мнению и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, подобная ситуация связана с процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ, ко второму этапу которого не были допущены компании, не имеющие опыта реализации минеральных удобрений.

ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Возобновление большой приватизации ожидается после стабилизации ситуации на финансовых рынках.