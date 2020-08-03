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Кабмин назначил главой госпредприятия по добыче урана топ-менеджера соратника Медведчука (обновлено)

Кабмин назначил главой госпредприятия по добыче урана топ-менеджера соратника Медведчука (обновлено)

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 3 августа, согласовал назначение Антона Бендика исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Человек с такими же ФИО до последнего времени работал директором ЧАО "Авек-Холдинг" Александра Фельдмана – народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Виктора Медведчука.

В июне Бендик подавал декларацию в качестве кандидата на должность директора госпредприятия "Финпром", в которой также указал доходы от работы в ООО "Укрбио транс-сервис", ООО "Диджитал Медиа Системс" и ООО "МСБ Финанс". Последним владеет вице-премьер-министр - министр регионального развития Алексей Чернышов, который ранее также длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" Фельдмана.

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ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

Автор: 

Кабмін (7806) Медведчук Віктор (360) призначення (1149) уран (89) Фельдман Олександр (2)


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Медведчук рулит.
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03.08.2020 21:00 Відповісти
тепер у єреф буде дешевий український уран!
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03.08.2020 22:19 Відповісти
Хто би сумнівався. Зеля розставить на усі стратегічні посади ворогів України.
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04.08.2020 10:38 Відповісти

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