АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендерах "Укргаздобычи" на 13 миллионов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Метрокуб" и ООО "БК Стройресурс" на 5,7 млн грн и 7,2 млн грн соответственно за сговор на тендерах "Украгаздобычи" и ее филиалов общей ожидаемой стоимостью 963 млн грн.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, обе указанные компании также на три года лишены права участвовать в государственных тендерах, передает БизнесЦензор.

В АМКУ уточнили, что речь идет о расследовании пяти тендеров на закупку услуг по строительству трубопроводов, электросетей, аэродромов, шоссе и железных дорог, а также закупку стройматериалов и проката грузовиков, в которых ООО "Метрокуб" и "БК Стройресурс" действовали слаженно.

В частности, специалисты АМКУ обнаружил, что обе компании использовали один электронный почтовый ящик и телефонный номер, их банковскими счетами управлял один человек, фирмы подали электронные для участия в торгах документы с идентичными дефектами и тому подобное.

На основании этих фактов Временная административная коллегия АМКУ установила, что такие действия не могут быть случайными, а свидетельствуют о согласовании, координации и обмен информацией между компаниями. То есть нарушении конкурентного законодательства.