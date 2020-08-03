"Укргидроэнерго" заплатит еще 2,3 миллиарда за строительство второй очереди Днестровской ГАЭС

ЧАО "Укргидроэнерго" 30 июля заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" строительство второй очереди Днестровской ГАЭС за 2,43 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, вторую очередь станции в составе гидроагрегата №4 должны достроить до конца 2023 года.

При этом итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Закупку провели по переговорной процедуре, сославшись на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании применения переговорной закупки указано, что "Укргидроэнергострой" выиграл торги на строительство первой очереди станции в 2011 году. В дальнейшем с ним уже заключали сделки по переговорной процедуре. Сейчас концерн строит одновременно первую и вторую очереди станции, что позволяет выполнять связанные между собой технологические и строительные работы.

Как утверждает заказчик, замена подрядчика сделает невозможным одновременное выполнение работ по первой и второй очереди, что может ухудшить качество работ и замедлить их выполнение. "Укргидроэнерго" утверждает, что строительную площадку невозможно разделить на две очереди, потому что много конструктивов связаны между собой (например, водоприемник и водовыпуск).

Таким образом, заказчик приходит к выводу, что сейчас отсутствует конкуренция среди строительных организаций, которые могли бы закончить все работы и взять на себя гарантийные обязательства как по строению в целом, так и по отдельным частям.

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По данным "Вестника госзакупок" и системы "Прозорро", в целом с 2011 года консорциум "Укргидроэнергострой" получил подрядов "Укргидроэнерго" по Днестровской ГАЭС на сумму 18,11 млрд грн.

Сейчас "Укргидроэнергострой" возглавляет Валентина Зимина, а ее заместителем является Вячеслав Павловский, который в 2008 году занимал эту должность в ООО "Энергопром". Учредителями консорциума является ПАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж", ООО "Научно-техническая компания Энпасэлектро", ЗАО "Метрострой", ООО "ШДСУ" и ООО "Интергидробуд".

Наибольшей долей уставного капитала "НТК Энпасэлектро" владеет Юрий Бондаренко - экс-директор консорциума.

Пакет в 25% акций "Метростроя" принадлежит Олегу Токареву - председателю наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой". Еще 15% принадлежит доминиканской компании "T&A Industries Ltd", которая также владеет 8% акций "Киевметростроя".

Основными акционерами "Днепр-СГЕМ" является Александр Коростылев, Юрий и Михаил Ковалевы, а раньше им было российское ПАО "ОТЧПТ "Спецгидроэнергомонтаж".

"Интергидробуд" принадлежит Александру Бартюку, Константину Бичковскому и Людмиле Ратушной, а "ШДСУ" - Татьяне Алексейчук, Артуру Антоненко и Леск Алексюк.

"Укргидроэнерго" с 2011 года возглавляет Игорь Сирота.