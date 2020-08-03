Крупнейший подрядчик "Укравтодора" получил еще 1,9 миллиарда на ремонт дороги на Днепропетровщине

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 30 июля заключила договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино на участке км 151+930 - км 196+816 за 1,85 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заявки на участие в тендере подали семь компаний – "Ростдорстрой", "Автомагистраль-Юг", "Онур Конструкцион Интернешнл", "СУНП "Автострада", "Блэк Си Консорциум", "Николаевбудцентр" и "Синогидро Корпорейшн Лимитед". Заявки двух последних компаний заказчик отклонил, но не указал в протоколе рассмотрения тендерных предложений конкретную причину отклонения.

Китайская корпорация "Синогидро" подала жалобу в АМКУ, но на момент подачи жалобы так и не смогла добиться ответа у Днепропетровской САД, по каким именно причинам компания была отклонена. Китайцы подали жалобу после окончания периода обжалования решения заказчика, поэтому ее так и не рассмотрели в АМКУ.

В итоге в торгах участвовали новосозданная компания "Блэк Си консорциум" с орбиты Александра Ярославского и четыре представителя Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет крупнейших подрядчиков "Укравтодора".

На аукционе "Автомагистраль-Юг" сразу предложила цену на 300 млн меньше ожидаемой стоимости подряда, экономия на этих торгах составила 12%.

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ООО "Автомагистраль-Юг" с уставным капиталом 40 тыс. грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен Петра Порошенко. Фирму контролирует бизнесмен Александр Бойко.

Компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины. Президент НАДУ Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По состоянию на начало июля "Автомагистраль-Юг" выиграла четверть от всех подрядов "Укравтодора" в 2020 году.