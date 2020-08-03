Водителям грузовиков за месяц выписали штрафов за перегрузки на 22 миллиона, – Криклий

По итогам июля этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 163 тыс. транспортных средств, составлено около 3 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 21,5 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. Только за июль работниками "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией было остановлено и проверено почти 163 тыс. грузовиков и начислено 21,5 млн грн платы за перегрузки", – сообщил министр.

Криклий также привел Топ-5 нарушителей габаритно-весовых норм за июль: