Водителям грузовиков за месяц выписали штрафов за перегрузки на 22 миллиона, – Криклий
По итогам июля этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 163 тыс. транспортных средств, составлено около 3 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 21,5 млн грн платы за перегрузки.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.
"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. Только за июль работниками "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией было остановлено и проверено почти 163 тыс. грузовиков и начислено 21,5 млн грн платы за перегрузки", – сообщил министр.
Криклий также привел Топ-5 нарушителей габаритно-весовых норм за июль:
- На автодороге Н-30 – авто САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 5 481,30 евро.
- На автодороге М-21 - авто DAF (перевозчик – Фермерское хозяйство "агрогрупп-БРВ") с перегрузкой 38%. Общий вес транспортного средства составил 55,27 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 7 70,55 евро.
- На автодороге М-19 - авто DAF (перевозчик - Неустроева Н.И.) с перегрузкой 45%. Общий вес транспортного средства составил 57,850 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 668,1 евро.
- На автодороге Р-55 - авто MAN (перевозчик - Клешня О.М.) с перегрузкой 39%. Общий вес транспортного средства составил 55,73 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 34,02 евро.
- На автодороге Н-30 – авто MAN (перевозчик - ООО "АЛЬТКОМАВТОТРАНС") с перегрузкой на 40%. Общий вес транспортного средства составил 56 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 20,25 евро.
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