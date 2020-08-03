НАБУ сообщило о подозрении шести участникам схемы по завладению месторождением газа

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, благодаря которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получило право на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости.

По данным следствия, в результате государство недополучило 196,8 млн грн, которые компания должна была бы уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным программы "Схемы", подозрения вручены бывшему совладельцу и директору "Аркона Газ-Энергия" Игорю Мичку, бывшему заместителю директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института Олегу Зурьяну, бывшей заведующей сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ Людмиле Кучме, эксперту Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директору ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз" Владимиру Щербине, представителям ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз" Юрию Ильницкому и Вадиму Купчику.

В то же время в НАБУ отмечают, что круг подозреваемых может быть расширен.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 ("Служебный подлог") и ч .2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Как выяснило следствие, в течение 2016 года ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращалось к Госгеонедр за получением специального разрешения на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Однако впоследствии состав владельцев компании изменился, после чего государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям фирмы.

Так, в апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал Госгеонедр предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на геологическое изучение месторождения без проведения аукциона.

После этого задействованные в схеме лица якобы разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна была составлять 200,6 млн грн.

Как сообщалось, СМИ связывали компанию "Аркона Газ-Энергия" с окружением бывшего президента Петра Порошенко.

В марте 2020 года нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. (позже переименована в Enwell Energy) Вадима Новинского объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцского газоконденсатного месторождения в Полтавской области.