В Украине за сутки обнаружено более 1 тысячи новых случаев коронавируса

По данным СНБО, в Украине за сутки по состоянию на утро 4 августа обнаружено 1061 новый случай коронавируса.

Об этом со ссылкой на сайт системы мониторинга пандемии СНБО сообщает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 74219, из них летальных – 1764, случаев выздоровления – 40613, продолжают болеть на коронавирус – 31842.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Львовской области – 10067, Киеве – 8662, Ривненской области – 6355, Черновицкой области – 6229, Закарпатской области – 5384.

Напомним, 31 июля члены Центральной государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделили Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.

Как сообщалось, городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.