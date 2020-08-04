ЕИБ может выделить 100 миллионов евро на ремонт дорог в Луганской области

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") 100 млн евро кредита на развитие дорог в Луганской области.

По данным ЕИБ, соответствующий проект ожидает рассмотрения советом директоров банка, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инвестиционный кредит поддержит инвестиции в реконструкцию региональных дорог T-13 и Р-66 в Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить цепочку создания стоимости в сельском хозяйстве за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры", – сказано в описании проекта.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции данных дорог составляет 160 млн евро.

Как сообщалось, ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") определило победителей тендеров на проведение среднего текущего ремонта 123 км автодороги от Северодонецка до Станицы Луганской в Луганской области, гда находится КПВВ на линии разграничения с подконтрольными пророссийским боевикам территориями, общей стоимостью 2,34 млрд грн.