Контракт с "Агро Газ Трейдинг" позволил ОПЗ решать долговую проблему, – Александр Горбуненко

Подписание Одесским припортовым заводом (ОПЗ) контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг" на переработку давальческого сырья летом 2019 года позволил ОПЗ начать решение долговой проблемы. К цене переработки был добавлен $1,5 за тонну произведенного на ОПЗ карбамида и $1 за тонну аммиака, что позволило заводу аккумулировать средства для погашения задолженности перед "Нафтогазом".

Об этом заявил управляющий партнер "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) Александр Горбуненко в интервью ExPro Consulting, передает БизнесЦензор.

"Если говорить о финансовой стороне и об имеющихся задолженностях, то этот вопрос решается. В том числе он начало решаться с момента заключения нашего контракта, поскольку мы пошли на определенный коммерческий креатив. Одна из причин, почему мы выиграли на конкурсе в прошлом году, заключается в том, что мы предложили включить в тариф переработки дополнительную часть средств для погашения задолженности перед "Нафтогазом". По сути, все претенденты предлагали схожие условия, у кого была более прозрачная история, в том числе в части происхождения капитала, у кого менее прозрачна, еще какие-то репутационные различия, но все давали примерно одну цену. А мы, кроме харизмы, победили тем, что предложили включить дополнительные $1,5 на каждую тонну карбамида и $1 на каждую тонну аммиака в стоимость тарифа на переработку. Это делалось для того, чтобы ОПЗ перенаправил эти средства на погашение задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины", - отметил Горбуненко.

Владимир Колот, партнер АГТ, отметил, что при запуске завода летом прошлого года компания "Агро Газ Трейдинг" взяла на себя риски в размере $1,5 млн собственных средств, которые были использованы для восстановления технологических процессов на ОПЗ.

"Мы запустили ОПЗ исключительно за счет нашей компании. Мы не взяли ни копейки предоплаты с рынка до запуска, ни копейки банковских средств в июле-августе 2019 года, когда мы запускали предприятие. То есть пока завод не заработал, все риски были исключительно на нас. Вообще, технологический риск связан с возможностью незапуска – это один из наиболее весомых рисков, из-за которого большая часть игроков не хотела начинать сотрудничество с ОПЗ. Запуск обошелся в более чем в $1,5 млн. Это были исключительно наши риски. В случае, если бы завод не запустился, мы бы их просто потеряли. В случае, если агрегаты не заработали бы после долгого простоя, не было бы ресурса, работники завода могли уволиться и разъехаться. И благодаря тому, что мы запустили завод - люди вернулись, потому что появилась стабильность", - заявил Колот.

Работа Одесского припортового завода возобновилась 4 августа 2019 года, после подписания давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг". За это время на заводе было произведено 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака, большая часть которых экспортируется за границу.