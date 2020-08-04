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Служба здоровья выплатила центрам экстренной помощи 728 миллионов по повышенным тарифам

Служба здоровья выплатила центрам экстренной помощи 728 миллионов по повышенным тарифам

Нацслужба здоровья выплатила 727 526 012 грн всем центрам ЭМП по повышенным тарифам в июле в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь".

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

После повышения тарифа сумма контрактов центров экстренной медицинской помощи с НСЗУ выросла с 4,7 млрд грн до почти 6 млрд грн. Например, более чем на 100 млн грн выросла сумма контракта с НСЗУ для центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровской области, почти на 99 млн грн - для центра ЭМП Киева, на 88,5 млн грн - для центра ЭМП Харьковской области.

В НСЗУ напомнили, что 19 июня правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров Украины №65, которыми повысил тариф на предоставление экстренной медицинской помощи. Соответствующее постановление №513 вступило в силу 3 июля.

Для того, чтобы НСЗУ могла заключать договоры с центрами ЭМП по новым тарифам, нужны были изменения в паспорт бюджетной программы. Такие изменения Минздрав внес 29 июля, и уже в тот же день НСЗУ заключила дополнительные соглашения с учреждениями.

4 августа НСЗУ осуществила доплаты за июль всем 25 центрам ЭМП.

Автор: 

медицина (625) НСЗУ (148)


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