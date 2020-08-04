Служба здоровья выплатила центрам экстренной помощи 728 миллионов по повышенным тарифам

Нацслужба здоровья выплатила 727 526 012 грн всем центрам ЭМП по повышенным тарифам в июле в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь".

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

После повышения тарифа сумма контрактов центров экстренной медицинской помощи с НСЗУ выросла с 4,7 млрд грн до почти 6 млрд грн. Например, более чем на 100 млн грн выросла сумма контракта с НСЗУ для центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровской области, почти на 99 млн грн - для центра ЭМП Киева, на 88,5 млн грн - для центра ЭМП Харьковской области.

В НСЗУ напомнили, что 19 июня правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров Украины №65, которыми повысил тариф на предоставление экстренной медицинской помощи. Соответствующее постановление №513 вступило в силу 3 июля.

Для того, чтобы НСЗУ могла заключать договоры с центрами ЭМП по новым тарифам, нужны были изменения в паспорт бюджетной программы. Такие изменения Минздрав внес 29 июля, и уже в тот же день НСЗУ заключила дополнительные соглашения с учреждениями.

4 августа НСЗУ осуществила доплаты за июль всем 25 центрам ЭМП.