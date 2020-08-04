Новый "давалец" ОПЗ будет определен после отмены судебного решения о блокировке конкурса

Новый поставщик давальческого сырья для АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) будет определен после отмены судебного решения, заблокировавшего проведение конкурса по иску ООО "Торговый дом "Сокар Украина".

Об этом в колонке для "Интерфакс Украина" сообщил Николай Синица, и.о. главы правления - директора ОПЗ, передает БизнесЦензор.

"Мы вынуждены временно приостановить проведение финального этапа конкурса, пока наша апелляционная жалоба будет рассмотрена, а предыдущее решение не будет отменено.

Когда это произойдет, будет определен победитель, который станет стратегическим партнером для ОПЗ и будет способствовать дальнейшей результативной работе завода", - заявил Синица.

Компания "Торговый дом "Сокар Украина" не прошла второй этап отбора давальца ОПЗ, поскольку не имела необходимого по условиям отбора опыта в реализации минеральных удобрений, являющихся основной продукцией ОПЗ.

Однако компания решила обжаловать свое отстранение и подала соответствующий иск в Хозяйственный суд Одесской области. По его решению, ОПЗ не может осуществлять любые действия в рамках проведения конкурса, что делает невозможным определение победителя и заключение нового контракта.

"Заинтересованные группы осуществляют информационные атаки и пытаются оказывать давление на членов Правления ОПЗ, чтобы добиться пересмотра результатов уже проведенных этапов отбора давальца. Безответственность этих заинтересованных групп создает опасность дестабилизации ситуации на предприятии и может привести к остановке завода", - говорит руководитель ОПЗ.

ОПЗ – крупнейшее химпредприятие Украины. С момента возобновления работы завода в августе 2019 было изготовлено более 796 тыс. тонн карбамида и более 90 тыс. тонн аммиака.