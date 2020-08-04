"Укравтодор" призвал не превышать скорость "на радостях от поездок по новым дорогам"

На дорогах Украины за январь-июнь 2020 года произошло 72 394 ДТП, в них погибли 1 482 человек, одной из причин является то, что от поездок по новым качественным дорогам водители часто забывают о наличии четких ограничений скорости.

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

По данным "Укравтодора", почти две трети всех ДТП (46,8 тыс.) произошло по двум причинам: нарушение правил маневрирования – 3 037 травмированных, 234 погибли, превышение безопасной скорости – 5 090 травмированных, 729 погибли.

"На радостях от поездок по новым качественным дорогам водители часто забывают о наличии четких ограничений скорости, а также о том, что на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы. И хотя на дорогах государственного значения эта цифра меньше (всего 6 813 ДТП, в которых 2 777 человек травмированы и 522 погибли), это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что своеобразный рекорд – на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский, где к настоящему времени уже погибли 44 человека.

Напомним, по данным Нацполиции, в первом полугодии 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1 331 человек.