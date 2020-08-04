Ярославский объявил о договоренностях с китайцами по управлению предприятием "Мотор Сич"

Группа DCH Александра Ярославского достигла договоренностей с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместном развитии ПАО "Мотор Сич".

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице бизнесмена в сети Facebook.

"Сегодня представители группы DCH достигли договоренности о всестороннем сотрудничестве с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited", – сообщил Ярославский.

В пресс-службе DCH уточнили, что обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич". При этом в компании не уточнили подробностей.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

В июне представители "Укроборонпрома" заявили, что концерн уже не претендует на 25% "Мотор Сичи".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев. При этом пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. Сам Богулаев считает продажу акций компании законной.