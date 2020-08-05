На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом после возвращения российских туристов

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что на курортах Турции после открытия границ для россиян резко увеличилось число заражений коронавирусом.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений", — сообщил представитель Минздрава Турции.

По его словам, Турция должна приложить все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных в стране.

Он отметил также, что за вторник, 4 августа, в Турции было выявлено 1083 новых случая заражения COVID-19.

В конце июля Коджа сообщал, что Турция может ввести новые ограничительные меры на территории страны в случае, если будет рост случаев коронавируса в центральных и восточных районах. Он отмечал, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но сама волна заражений еще продолжается.

Как сообщалось, с 1 июля возобновлены регулярные авиарейсы между Украиной и Турцией. Эта страна остается одной из немногих популярных для отдыха стран, открытых для украинских туристов.

По данным Посольства Турции в Украине, каждый день в Турции приземляются более 20 самолетов с туристами из Украины, а в Анталью только за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев.