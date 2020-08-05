Во время карантина спрос на сервисы доставки еды в Украине резко вырос и упал в 2 раза

С начала карантина в Украине, в марте, наблюдалось наибольшее количество скачиваний приложений сервисов по доставке еды. При этом, в июне украинцы загружали их уже в 2 раза реже.

Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic, передает БизнесЦензор.

Наиболее популярным приложением доставки в этот период стала Raketa. Приложение Glovo в марте занимало в среднем 50-е место по количеству скачиваний в украинском рейтинге приложений на iOS и Android, при этом в июне позиция сервиса опустилась на 100-е строчки в топе.

Такая же тенденция наблюдалась у Uber Eats до его ухода с украинского рынка. Исключением из этого тренда стало приложение Raketa, популярность которого удерживалась на высоком уровне также в апреле.

Сервисы по доставке отмечали рост спроса во время карантина. По данным Glovo, в категориях "Супермаркеты" и "Аптеки" количество заказов через их приложение выросло в среднем на 35%. В сервисе Raketa в марте 2020 года рост количества заказов составил 40%, а в апреле показатели выросли почти вдвое.

Аналитики GlobalLogic использовали открытые данные, в частности, AppLyzer, Google Trends, Adobe и другие, а также информацию из собственных источников.