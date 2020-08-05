Кабмин утвердил финплан Администрации морских портов с прибылью в 2 миллиарда

Кабинет министров на заседании в среду, 5 августа, принял проект распоряжения "Об утверждении финансового плана государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2020 год.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Морские порты демонстрируют рост в условиях коронакризиса. Важно продолжать создавать условия для роста всей морской отрасли капитальные инвестиции Администрации морских портов на 2020 год запланированы в объеме 1,12 млрд грн (без НДС)", - отметил Криклий.

Финансовым планом АМПУ на 2020 год предусматривается получение чистого дохода от реализации продукции в размере 7,49 млрд ​​грн, а также общие доходы в размере 7,96 млрд грн. Вместе с тем, чистая прибыль предприятия планируется в размере 2,09 млрд грн, а в государственный бюджет и целевые фонды предполагается направить 3,61 млрд грн.